Лавров и Рубио обсудили украинский конфликт и двусторонние отношения США и России

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госсекретарь США Марко Рубио и глава МИД РФ Сергей Лавров обсудили урегулирование украинского конфликта и двусторонние отношения между США и РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление американского Госдепартамента.



"Рубио встретился сегодня с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в кулуарах Генассамблеи ООН. Госсекретарь обсудил войну между Россией и Украиной, а также двусторонние отношения между Россией и США", - говорится в сообщении американского внешнеполитического ведомства.



Переговоры Лаврова и Рубио в Нью-Йорке на полях Генеральной ассамблеи ООН продолжались более 50 минут.



В Нью-Йорке 8 сентября 2026 года официально открылась 81-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. В рамках Генассамблеи по традиции пройдет неделя высокого уровня. Общие прения проходят 22-26 сентября и 28 сентября.-0-