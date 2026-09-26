Лавров: Европа делает все для срыва переговоров по Украине

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Страны Европы делают все, чтобы сорвать перспективу мирных переговоров по Украине. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на общеполитической дискуссии 81-й сессии Генассамблеи ООН, сообщает ТАСС.



"Понимая тщетность своих потуг, в Европе делают все, чтобы помешать мирному урегулированию и сорвать перспективы переговоров, в которых многие заинтересованы, в том числе администрация Трампа", - указал он.



По его словам, на Западе грезят нанести России стратегическое поражение, но эти грезы "приведут в стратегический тупик самих поджигателей войны".



Дипломат подчеркнул, что обеспечить прочный мир можно только тогда, когда прекратится опасное соперничество крупнейших мировых игроков. "Добиться этого можно лишь на основе неукоснительного соблюдения Устава ООН, принципа равной и неделимой безопасности. Этот принцип, напомню, означает отказ от обеспечения безопасности одного государства за счет ущемления безопасности других, недопустимость того, чтобы какая-либо страна, группа стран или организация претендовали на доминирование в сфере безопасности. Прежде всего, это касается НАТО, которая пытается распространить свое деструктивное влияние далеко за географические пределы зоны своей ответственности, включая Юго-Восточную Азию и Северо-Восточную Азию", - заключил он.



Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что конфликт в Украине может быть урегулирован до наступления зимы, если обе стороны будут к этому готовы. "Рано или поздно, надеюсь, в не столь отдаленном будущем, возможно, до наступления суровой зимы, они заключат сделку", - сказал американский лидер.-0-