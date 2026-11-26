26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальная авиакомпания Латвии АirBaltic предлагает своим сотрудникам выбор: уволиться, согласиться на понижение в должности или временно перевестись в авиакомпанию Папуа-Новой Гвинеи. Как говорится в материале Reuters, об этом свидетельствуют электронные уведомления сотрудникам, с которыми ознакомилось агентство.
Данные предложения поступают, так как авиаперевозчик начал процедуру банкротства и планирует в рамках масштабной реструктуризации сократить от 500 до 700 рабочих мест, в том числе под сокращение попадут пилоты и бортпроводники.
Авиакомпания сильно пострадала от резкого роста цен на топливо в результате американо-израильской войны с Ираном, отмечает Reuters.
АirBaltic, контрольный пакет акций которой принадлежит правительству Латвии, начала связываться с некоторыми бортпроводниками в октябре, предлагая им увольнение или понижение в должности. Другим сотрудникам предлагала льготы за добровольное увольнение. Некоторых поставила перед выбором между временным переводом в национальную авиакомпанию Папуа - Новой Гвинеи Air Niugini, с которой есть соглашение о сотрудничестве, и увольнением.
В AirBaltic заявили, что формирование нового штата сотрудников продолжается, при этом никаких конкретных цифр не раскрыли. "Процесс проводится в полном соответствии с действующим трудовым законодательством и нормативными актами", - заявил представитель авиакомпании.
Латвийский авиационный союз, объединяющий около 30% пилотов и примерно четверть бортпроводников АirBaltic, в свою очередь заявил, что авиакомпания не консультировалась с ним по поводу понижения людей в должностях или командировок в Air Niugini, поскольку эти действия нарушают правила ЕС и Латвии.-0-
В мире
26 ноября 2026, 12:14
Латвийская авиакомпания АirBaltic рассылает персоналу уведомления о сокращениях из-за банкротства
Фото Report.az
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