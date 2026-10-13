Латвия запустила разведывательный дрон вдоль границы с Россией и Беларусью - авиаслужба ЕС

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Силовые структуры Латвии запустили разведывательный беспилотник, который курсирует в районе, примыкающем к границе с Россией и Беларусью. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах ЕС.



"Беспилотник был запущен в окрестностях села Цибули, что в районе, примыкающем к границе с Россией, после чего аппарат проследовал параллельно границе и сейчас движется в районе границы с Беларусью", - сказал собеседник агентства.



Он отметил, что речь идет о беспилотнике Penguin C UAS, предназначенном для обнаружения движущихся целей, наблюдения за пространством и сбора разведывательной информации. "Аппарат курсирует на высоте около 1,2 км вне коридоров, установленных для полетов гражданской авиации и авиации общего назначения, в том числе на малых высотах", - заметил источник. По его словам, запуск данного беспилотника стал уже не первым с начала текущего месяца.-0-