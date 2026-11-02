Латвия стала лидером в Европе по уровню риска бедности среди пожилых людей

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Латвия занимает первое место в Европе по уровню риска бедности среди пожилых людей, сообщает новостной портал Press.lv со ссылкой на данные Евростата.





Так, в стране наблюдается наибольшая разница в риске бедности между детьми до 6 лет и лицами старше 75 лет среди всех стран ЕС. А уровень заработной платы начинает снижаться после достижения 50 лет.





По словам экспертов, Латвия находится в непростой ситуации, поскольку ей нужно "финансировать доходы нынешних пенсионеров и создавать лучшие условия для новых поколений". "Если государство направит слишком много ресурсов на пенсии и другие пособия, возникнет нехватка средств на образование, уход за детьми и поддержку семей. Если же пенсии останутся низкими, бедность может привести к увеличению расходов на здравоохранение и социальный уход, а также к снижению доверия к системе социального страхования", - указывают экономисты. Таким образом, возникает риск порочного круга.-0-