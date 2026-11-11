Латвия продлила ограничения на выдачу виз для граждан Беларуси и России

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Латвии одобрило предложение МИД страны продлить ограничения на прием визовых заявлений для граждан Беларуси и России до 31 декабря 2027 года, сообщают латвийские СМИ.



Пока ограничения действовали до конца этого года, но их решили сохранить еще на один год. При этом предусмотренные исключения для отдельных категорий граждан останутся в силе.



От граждан Беларуси продолжат принимать заявления на получение долгосрочных виз. Для оформления краткосрочных виз по Визовому кодексу ЕС установлен отдельный перечень исключений. В него, в частности, включены родственники граждан Латвии, члены семей белорусских граждан, имеющих действующее право на проживание в Латвии. Аналогичные условия распространяются на родственников граждан ЕС, ЕЭЗ и Швейцарии. Подать заявление на краткосрочную визу также смогут работники транспортной отрасли и пассажирских перевозок, члены экипажей грузовых и технических рейсов, моряки, следующие к месту работы на судне или возвращающиеся после завершения службы. Также визу можно будет получить из-за тяжелой болезни или смерти близкого родственника.



Исключения касаются и некоторых категорий дипломатических и консульских работников, членов их семей, дипломатических курьеров и специалистов, направляемых для технического обслуживания посольств.



Власти Латвии могут досрочно отменить, сократить или продлить данные ограничения.-0-