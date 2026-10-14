14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кабинет министров Латвии принял решение о строительстве нового завода по производству противотанковых мин в стране. Это стало следствием меморандума, подписанного с немецким предприятием "Динамит Нобель Дифенс", сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны страны.
"Кабинет министров принял решение о создании нового завода по производству противотанковых мин в Латвии. Этот проект обеспечит полный цикл производства и поставок для нужд национальных вооруженных сил, а также большую часть продукции, запланированной на экспорт, что значительно повысит надежность и безопасность цепочек поставок", - сообщило министерство на своем сайте.
Министр обороны Райвис Мелнис подчеркнул, что это решение является практическим продолжением подписанного в феврале этого года меморандума о взаимопонимании о создании в Латвии специализированного завода по производству противотанковых мин и их компонентов. Меморандум подписали ООО "Корпорация национальной обороны" и одно из ведущих немецких предприятий военной промышленности "Динамит Нобель Дифенс".-0-
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14 октября 2026, 00:07
Латвия построит завод по производству противотанковых мин
Фото РИА Новости
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