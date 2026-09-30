Латвия намерена закупить артиллерийские системы на более чем 420 млн евро

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Латвия намерена в ближайшие годы закупить различные артиллерийские системы на более чем 420 млн евро, сообщает новостной портал Press.lv.



Предполагается, что на выполнение контрактов по закупке артиллерийских систем в 2026-2029 годах потребуется в общей сложности 422,25 млн евро. В Министерстве обороны подтвердили, что эта сумма необходима для приобретения самоходных артиллерийских установок Morana чешского производства и реализации еще одного проекта ракетной артиллерии, который развивается параллельно с проектом закупки ракетных артиллерийских систем HIMARS.



Закупку артиллерийских систем планируется финансировать за счет займа в рамках финансового инструмента Евросоюза SAFE и средств государственного бюджета.



Ранее сообщалось, что в середине сентября правительство пересмотрело прежние решения и отказалось от закупки шведских 155-миллиметровых колесных артиллерийских систем Archer. Вместо них Латвия приобретет более дешевые самоходные гаубицы Morana.-0-