30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Латвия намерена в ближайшие годы закупить различные артиллерийские системы на более чем 420 млн евро, сообщает новостной портал Press.lv.
Предполагается, что на выполнение контрактов по закупке артиллерийских систем в 2026-2029 годах потребуется в общей сложности 422,25 млн евро. В Министерстве обороны подтвердили, что эта сумма необходима для приобретения самоходных артиллерийских установок Morana чешского производства и реализации еще одного проекта ракетной артиллерии, который развивается параллельно с проектом закупки ракетных артиллерийских систем HIMARS.
Закупку артиллерийских систем планируется финансировать за счет займа в рамках финансового инструмента Евросоюза SAFE и средств государственного бюджета.
Ранее сообщалось, что в середине сентября правительство пересмотрело прежние решения и отказалось от закупки шведских 155-миллиметровых колесных артиллерийских систем Archer. Вместо них Латвия приобретет более дешевые самоходные гаубицы Morana.-0-
В мире
30 сентября 2026, 17:52
Латвия намерена закупить артиллерийские системы на более чем 420 млн евро
Фото Unsplash
Новости рубрики В мире
Главное
Топ-новости
Лукашенко согласовал внесение в Палату представителей бюджетно-налогового пакета документов на 2027 год
Торговля, техника, АПК. В каких направлениях Беларусь и Ленинградская область развивают сотрудничество
Главная тема - промышленное сотрудничество. Каранкевич встретился с руководителями делегаций регионов РФ
Экспорт и инвестиции: министр экономики рассказал, за счет чего Беларусь достигнет параметров прогноза-2027
Рост зарплат, поддержка приоритетных направлений экономики. Какие подходы заложены в республиканском бюджете на 2027 год
Контрсанкционный барьер и контроль цифрового поля. Генпрокурор о мерах по защите экономических интересов
Мы должны двигаться вперед, опираясь на опыт предыдущих поколений - участник акции "Беларусь адзіная"
С нами интереснее