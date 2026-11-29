29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ведущие эксперты считают, что компании, занимающиеся искусственным интеллектом (ИИ), скрывают сенсационные открытия, которые могут в кратчайшие сроки подорвать основы безопасности банков и правительств. Об этом пишет газета The Guardian.



Теоретик в области компьютерных наук Скотт Ааронсон заявил газете, что существуют "подтвержденные слухи" о том, что мощные модели ИИ совершили прорыв в решении многолетних математических задач, связанных с тем, как мир кодирует секретную информацию. После этого существует вероятность, что хакеры в скором времени получат возможность с большей легкостью расшифровывать секретные данные: банковские транзакции, дипломатические телеграммы и личные электронные письма.



В этом случае спецслужбы, правительства, банки и частные компании могут быть вынуждены в кратчайшие сроки изменять правила безопасности, иначе им грозит широкое распространение крайне конфиденциальной информации.



Опасения экспертов вызваны рядом математических достижений, о которых в последние недели объявляли крупные компании, занимающиеся ИИ. Они указывают на то, что ИИ достаточно мощен, чтобы решить крайне сложные задачи, непосильные человеку. "Те, кто считал, что ИИ не способен на интересные математические вычисления, на данном этапе определенно ошибаются, так как уже не ясно, где находится предел его возможностей", - сказал Стивен Мердок, профессор информатики в Университетском колледже Лондона.



Специалисты говорят, что в настоящее время не известно, какими будут последствия многих из этих открытий, сделанных с помощью ИИ, и что это означает для шифрования. Отмечается, что крупным банкам, которые полагаются на шифрование, необходимо быть готовыми быстро меняться и проявлять гибкость в новых условиях.



В ноябре математик компании Anthropic Левент Альпеге заявил, что при помощи ИИ-ассистента он смог доказать гипотезу Римана - одну из самых известных нерешенных математических проблем.-0-