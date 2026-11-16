16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Началась подготовка к новым переговорам по Украине, заявил спецпосланник американского лидера Джаред Кушнер, пишет РИА Новости.



"Мы также начали подготовку повестки для следующей многосторонней встречи и работаем над тем, чтобы организовать ее в ближайшее время", - написал он в соцсети X.



Кушнер также сообщил, что вместе с коллегой Стивом Уиткоффом побеседовал с помощником президента России Юрием Ушаковым. Они обсудили прогресс в украинском урегулировании.



"Любое окончательное мирное соглашение должно быть согласовано как Россией, так и Украиной", - добавил Кушнер.



Кроме того, по его словам, появились позитивные и конструктивные идеи для разрешения кризиса.-0-