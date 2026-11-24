В Абу-Даби 10-11 ноября прошел раунд консультаций России, Украины и США. Как говорил глава делегации РФ Владимир Мединский, стороны смогли приблизиться к миру, но сейчас многое зависит от всех участников процесса. Он отмечал, что центральной темой стало обсуждение будущей архитектуры европейской безопасности после завершения конфликта.-0-





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24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главным итогом переговоров по урегулированию конфликта в Украине должна стать перезагрузка отношений между Россией и Европой. Такое мнение выразил зять президента США Джаред Кушнер в интервью американскому журналу New York Magazine, пишет издание "Страна"."Главный приз - это не перемирие, а перезагрузка отношений между Россией и Европой, при которой не будет этой постоянной агрессии. Возможно, есть способ, при котором люди смогут спокойно жить и вести бизнес друг с другом", - заявил Кушнер.Он также рассказал, что пытался убедить Владимира Зеленского сосредоточиться на экономических перспективах Украины после завершения конфликта. "Я пытался показать Зеленскому: давайте найдем способ, при котором, если вам удастся остановить войну и получить надежные гарантии безопасности для Украины, вы сможете сразу переключиться на экономику и стать тем, кто восстановит страну", - сказал Кушнер.Зять Трампа при этом сказал, что публичные требования сторон не отражают реального положения дел на переговорах. "Любой, кто участвовал в серьезных переговорах, знает, что вы всегда находитесь на стадии "нет", пока не достигнете "да". Максималистские позиции, которые просочились в прессу, имеют мало общего с реальными переговорными позициями или будущими результатами", - заявил он.Ранее Кушнер писал в соцсети X, что послевоенные гарантии безопасности Украине нельзя рассматривать отдельно от создания новой архитектуры безопасности в Европе. "Мы стремимся к будущему, в котором Украина будет в безопасности, Европа станет сильнее, Россия будет уверена, что НАТО не стремится к конфронтации, а НАТО и ее партнеры будут уверены, что Россия уважает суверенитет и безопасность своих соседей", - говорилось в его сообщении. Кроме того, он указывал, что новая архитектура безопасности должна предусматривать постоянные каналы для консультаций, механизмы предотвращения военных столкновений, прозрачность и взаимные меры по снижению напряженности.