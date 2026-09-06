Кушнер заявил, что надеется на возобновление переговоров по Украине в трехстороннем формате

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Зять американского президента Дональда Трампа Джаред Кушнер выразил надежду на скорое возобновление переговоров по украинскому урегулированию в трехстороннем формате - с участием России, Украины и США. Об этом информирует ТАСС.



"Мы со Стивом (Уиткоффом. - Прим. БЕЛТА) считаем, что было бы продуктивно вернуться к трехстороннему формату, который нам удалось организовать около шести месяцев назад. Мы поговорили с обеими сторонами, поэтому надеемся, что очень скоро добьемся прогресса в этом вопросе", - сказал Кушнер, комментируя перспективы дальнейшего переговорного процесса.



По его мнению, такой формат важен для обсуждения как основных вопросов урегулирования, так и возможных мер по деэскалации. Предыдущие переговоры позволили представителям сторон напрямую разговаривать друг с другом.



Зять американского лидера также заявил, что администрация президента США ведет работу по формированию мирного пакета по урегулированию конфликта в Украине.



6 сентября в Киеве прошли переговоры Владимира Зеленского со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером.



5 сентября президент России Владимир Путин провел в Кремле встречу с Уиткоффом и Кушнером. Как сообщил по ее итогам помощник российского лидера Юрий Ушаков, продлившиеся более трех часов переговоры были своевременными и весьма полезными для обеих сторон и касались не только украинского урегулирования, но и возможных крупных российско-американских проектов.-0-