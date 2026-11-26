26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спецпосланник президента США Джаред Кушнер считает, что членство Украины в НАТО не входит в актуальные планы украинского урегулирования. Об этом передает РИА Новости.
По его словам, для России вопрос невступления Украины в НАТО является "красной линией", а сама Москва воспринимает расширение блока на восток как провокацию и стремление нанести ей стратегическое поражение. Кушнер отметил, что, хотя Вашингтон рассматривает альянс исключительно как оборонительный союз, прекращение прямого диалога между сторонами в прошлом лишь усугубило взаимное недоверие.
При этом Кушнер уточнил, что американская делегация рассматривает возможность предоставления Киеву альтернативных гарантий безопасности со стороны других государств по аналогии с пятой статьей устава альянса.
Президент РФ Владимир Путин 12 ноября принял в Кремле спецпосланников американского президента Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. После встречи в Москве помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что европейские страны пытаются подключиться к переговорному процессу по Украине, однако им необходимо определиться, хотят они войны или мира. При этом он отмечал, что пока все практические действия Европы свидетельствуют именно о стремлении к продолжению конфликта.-0-
В мире
26 ноября 2026, 01:00
Кушнер заявил, что членство Украины в НАТО не входит в текущие планы урегулирования
Фото Reuters
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