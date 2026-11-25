25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Соединенные Штаты смогли разработать подход к украинскому урегулированию по итогам переговоров с российской стороной. Об этом заявил спецпосланник и зять президента США Джаред Кушнер, передает ТАСС."В течение последних двух месяцев мы очень тесно сотрудничали с европейцами, обсуждая, что необходимо, во-первых, для достижения единства, как нам разработать правильные рамки и подход для достижения мира. Кроме того, мы неоднократно обсуждали с российской стороной в частном порядке множество идей. И я действительно считаю, что у нас теперь есть концепция и подход [к урегулированию]. Не знаю, принесет ли он успех, но он кажется весьма логичным. И, похоже, сейчас обе стороны готовы попробовать. Надеюсь, в течение следующих нескольких недель мы сможем увидеть, насколько мы близки к цели, как, возможно, думают некоторые", - сказал Кушнер в подкасте главы медиаконцерна Axel Springer Матиаса Депфнера.-0-