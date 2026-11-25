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25 ноября 2026, 23:49
Кушнер: США разработали подход к урегулированию в Украине по итогам переговоров с Россией
Джаред Кушнер. Фото АР
25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Соединенные Штаты смогли разработать подход к украинскому урегулированию по итогам переговоров с российской стороной. Об этом заявил спецпосланник и зять президента США Джаред Кушнер, передает ТАСС.
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