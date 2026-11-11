Кушнер и Уиткофф отправятся на переговоры в Москву 12 ноября





"Стив и я завтра направимся в Москву, чтобы встретиться с президентом Путиным - обсудить итоги сегодняшних переговоров и постараться добиться большего прогресса по некоторым из затронутых вопросов, поскольку мы видим здесь определенные возможности и перспективы", - сказал он.





На встрече с президентом РФ американские представители в том числе намерены поднять вопрос о возможности привлечения европейцев к переговорам.





Джаред Кушнер добавил, что после посещения России американская делегация выдвинется в Дублин, где планирует встретиться с Владимиром Зеленским.





Подводя итоги двухдневной встречи в столице ОАЭ, он заявил, что "в вопросе гарантий безопасности есть значительный прогресс". Самым сложным на переговорах назвал территориальный вопрос.





Трехсторонние переговоры между Россией, США и Украиной прошли 10-11 ноября в Абу-Даби. Российскую делегацию возглавлял помощник президента Владимир Мединский, украинскую - руководитель Службы внешней разведки Рустем Умеров. Соединенные Штаты на встрече представляли спецпосланник президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Ключевым пунктом повестки стали вопросы безопасности России, Украины и региона в целом.





Владимир Мединский после переговоров сообщил, что Москва и Киев по итогам консультаций договорились о масштабном обмене пленными. Первый заместитель начальника управления информации Генштаба ВС России Александр Зорин, входивший в состав российской делегации, позднее отметил, что данный обмен может произойти в ближайшие 2-3 недели. Он будет самым масштабным, составит более 1 тыс. человек с каждой стороны.-0-

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американские представители Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер 12 ноября посетят Москву для встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщил Джаред Кушнер по итогам состоявшихся в Абу-Даби трехсторонних переговоров, информирует ТАСС.