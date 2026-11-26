26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Масштабный обмен военнопленными России и Украины, готовящийся при участии США, состоится до конца декабря. Об этом заявил Джаред Кушнер в подкасте главы медиаконцерна Axel Springer Матиаса Депфнера, сообщает ТАСС.

"Цель трехсторонней встречи заключалась в первую очередь в том, чтобы выяснить, удастся ли нам организовать масштабный обмен военнопленными в гуманитарных целях, который состоится совсем скоро, перед праздниками, и станет крупнейшим за всю историю войны. Тысячи людей смогут вернуться домой к своим семьям, что имеет огромное значение", - сказал Кушнер. Говоря о праздниках, он имел в виду Рождество, которое в США отмечается 25 декабря.





Джаред Кушнер также отметил, что Россия и Украина смогли во время переговоров в Абу-Даби, которые прошли 10-11 ноября, добиться значительного прогресса по вопросам, касающимся архитектуры безопасности. "В данный момент у нас идет работа по нескольким направлениям. Первое - это послевоенная архитектура безопасности, которая, вероятно, является самой важной. Обе стороны хотят положить конец конфликту таким образом, чтобы обеспечить долгосрочный и прочный мир", - сказал дипломат.





Вторым аспектом он назвал послевоенные гарантии безопасности, "которые имеют решающее значение, но их невозможно обеспечить без соответствующей архитектуры безопасности". Третьим и четвертым вопросом, по мнению Кушнера, является послевоенная экономика России и Украины. Пятый пункт касается гуманитарных мер для достижения прогресса в завершении конфликта.-0-