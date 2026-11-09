Куба за последние десять месяцев провела несколько раундов переговоров с ЦРУ, ФБР и Госдепом США

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Куба в течение последних десяти месяцев провела несколько раундов переговоров с представителями ЦРУ, ФБР, Госдепартамента и Южного командования вооруженных сил США. Об этом заявил постоянный представитель Кубы при ООН Эрнесто Соберон Гусман, сообщает ТАСС.



"За последние десять месяцев у нас состоялось несколько раундов переговоров с различными представителями США, в том числе Госдепартамента, ФБР, ЦРУ и Южного командования. Мы стремимся наладить сотрудничество в различных областях. Наша позиция заключается в том, что двусторонний диалог должен основываться на равноправии, уважении независимости, суверенитета и невмешательстве во внутренние дела", - сказал дипломат.



При этом он отметил, что руководство Кубы принимает во внимание публичные заявления высокопоставленных американских чиновников, допускавших возможность силовых действий против острова. "Мы относимся к этому очень серьезно. Поэтому, например, каждую пятницу на Кубе мы посвящаем день обороне, чтобы подготовить весь народ к защите нашего суверенитета, независимости и территориальной целостности. Мы должны быть готовы к любому сценарию, включая военный", - сказал Эрнесто Соберон Гусман.



Дипломат подчеркнул, что при оценке угроз Гавана учитывает также действия Вашингтона на международной арене в последние годы. "При нынешней администрации США прозвучало не одно и не два, а множество публичных заявлений со стороны ее высших руководителей о готовности захватить Кубу, бомбить и уничтожить ее. Это еще одна важная причина серьезно относиться к подобным угрозам", - сказал он.



Вместе с тем постпред отметил, что конфронтация не является целью Гаваны. Кубинские власти заинтересованы прежде всего в нормализации отношений с США и развитии диалога на основе взаимного уважения, несмотря на существующие политические разногласия.-0-