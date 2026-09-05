КСИР заявил об ударах по шести судам в Ормузском проливе

5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил об атаках на три судна США и на три нефтяных танкера, двигавшихся по несанкционированным маршрутам в Ормузском проливе. Об этом сообщает ТАСС



"ВМС КСИР нанесли удары по трем нефтевозам, двигавшимся по несанкционированным маршрутам в проливе Ормуз, и по трем судам, принадлежащим Америке", - говорится в заявлении КСИР, его текст цитирует гостелерадиокомпания Ирана.



Отмечается, что атаки были совершены в ответ на удары США по иранским танкерам.-0-