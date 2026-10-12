КСИР заявил об атаке на супертанкер в Ормузском проливе

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) заявили об атаке на супертанкер в Ормузском проливе, сообщает телеканал Al Jazeera.



Это уже третье атакованное судно за последние два дня. В КСИР указали, что супертанкер следовал по несанкционированному маршруту.



"Как и предыдущие нарушители, этот танкер, отключив свою навигационную систему и проигнорировав предупреждения ВМС Корпуса стражей исламской революции, намеревался выйти из Ормузского пролива и нарушить порядок и безопасность", - говорится в заявлении КСИР.



Судоходство в Ормузском проливе серьезно нарушено с тех пор, как США и Израиль начали войну против Ирана 28 февраля. Пролив имеет решающее значение для мировых поставок энергоносителей. Риски судоходства также возросли в Красном море после того, как хуситы захватили территорию в Йемене вблизи Баб-эль-Мандебского пролива.-0-