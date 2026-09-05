КСИР пригрозил США новыми ударами в случае нападений на иранские суда

5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Иран нанесет новые и более мощные удары по американским военным судам на Ближнем Востоке, если США продолжат преследовать и атаковать иранские суда. Об этом заявил официальный представитель центрального штаба военного командования "Хатам аль-Анбия" Эбрахим Зольфагари, передает РИА Новости.
"Мы предупреждаем армию США, что если она продолжит свои злодеяния и преследования иранских судов, подвергая их при этом опасности, а также продолжит военно-морскую блокаду Ирана, то удары вооруженных сил Ирана на военные суда США на Ближнем Востоке станут еще сильнее, чем прежде", - заявил Зольфагари.
Он также не исключил расширения масштабов ударов по американским военным судам.
Ранее центральное командование Пентагона сообщило, что силы США атаковали три иранских нефтяных танкера у острова Харк, в районе Джаска и Оманском заливе.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, на что иранская сторона ответила своими ударами. В середине июня Тегеран и Вашингтон подписали меморандум о прекращении боевых действий, однако позднее вновь обменялись ударами.-0-
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05 сентября 2026, 21:43
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