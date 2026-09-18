18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана - прим. БЕЛТА) нанесли удар по нефтяному танкеру Trend под флагом Того, незаконно пытавшемуся пройти через Ормузский пролив, в результате чего на судне возник пожар. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление КСИР.
"Танкер Trend под флагом Того пытался незаконно пройти через Ормузский пролив, в результате чего был поражен и остановился из-за возникновения пожара", - цитирует заявление агентство Fars.-0-
В мире
18 сентября 2026, 00:40
КСИР атаковал танкер под флагом Того
Фото Рixabay
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