КСИР атаковал танкер под флагом Того

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана - прим. БЕЛТА) нанесли удар по нефтяному танкеру Trend под флагом Того, незаконно пытавшемуся пройти через Ормузский пролив, в результате чего на судне возник пожар. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление КСИР.



"Танкер Trend под флагом Того пытался незаконно пройти через Ормузский пролив, в результате чего был поражен и остановился из-за возникновения пожара", - цитирует заявление агентство Fars.-0-