Крупнейший во Франции оператор мобильной связи сообщил о масштабных сбоях

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Крупнейший во Франции телекоммуникационный оператор Orange и его дочерняя компания Sosh сообщили о сбоях в работе мобильной сети по всей стране. Об этом сообщает BFMTV.
"Orange подтверждает инцидент, затронувший мобильную сеть на национальном уровне", - заявили в компании, подчеркнув, что ее команды еще не установили источник инцидента.
Оператор предупреждает, что из-за сбоя могут быть недоступны звонки, отправка сообщений, а также доступ к мобильному интернету.
На сайте Downdetector, который регистрирует цифровые сбои, количество обращений клиентов Orange с жалобами на работу мобильной сети, достигло пика в 11.50 и составило почти 12 тыс. сообщений.
По состоянию на конец июня у оператора было около 21,6 млн клиентов мобильной связи во Франции.-0-