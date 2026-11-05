Крупнейший мобильный оператор Японии, вероятно, подвергся кибератаке

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Компания NTT Docomo, крупнейший в Японии оператор мобильной связи, сообщила о высокой вероятности несанкционированного доступа к своим серверам. Об этом сообщает ТАСС.





В связи с этим проводится экстренное техническое обслуживание некоторых сервисов. В частности, согласно уведомлению мобильного оператора, речь идет о работе онлайн-магазина компании, а также сервиса My Docomo, с помощью которого клиенты среди прочего могут менять свои тарифные планы.





В NTT Docomo сообщили о сбоях в работе мобильной связи по всей стране, которые затрагивают голосовые звонки, СМС, передачу данных. Причины этих сбоев устанавливаются. Связаны ли они с несанкционированным доступом к серверам компании, пока точно неизвестно.





Сообщения поступили на фоне участившихся в последние недели кибератак на различные японские компании и ведомства, в результате чего зафиксирована утечка данных десятков миллионов пользователей.-0-