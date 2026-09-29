Крупнейшие медиакомпании Эстонии просят отменить запрет на дубляж контента на русский язык

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Крупнейшие эстонские медиакомпании направили официальное обращение властям с призывом пересмотреть принятые летом поправки к закону о языке. Они просят отменить запрет на перевод и дубляж иностранных фильмов и телепередач на иностранные языки, прежде всего, на русский, пишут эстонские СМИ.



В письме, направленном министру образования Кристине Каллас, руководители СМИ отмечают, что действующий запрет не приносит желаемого результата: поправка к закону не способствует защите эстонского языка, она негативно сказывается на едином информационном пространстве Эстонии, доступности медиаконтента, а также создает серьезные экономические риски и угрозы для национальной безопасности.



Авторы обращения считают, что запрет иностранной озвучки не означает автоматического перехода зрителей на контент с субтитрами. В качестве примера они приводят опыт телеканала ETV+: по данным СМИ, отсутствие закадрового перевода и дубляжа привело к снижению аудитории некоторых иностранных сериалов более чем на 50%. При этом, согласно приведенным в обращении данным, 63% зрителей ETV+ старше 65 лет, еще 28% находятся в возрасте от 50 до 64 лет.



Руководители СМИ опасаются, что часть русскоязычной аудитории в результате может уйти с легальных эстонских медиаплатформ к другим источникам, в том числе к пиратскому контенту. Они предупреждают о возможном сокращении доходов от рекламы и подписок, рабочих мест и налоговых поступлений в Эстонии и считают, что новые требования могут привести к закрытию отдельных каналов или переносу деятельности в другие страны.



Авторы письма предлагают совместно подготовить новую формулировку соответствующей статьи закона о языке, которая позволила бы вернуть медиасервисам возможность использовать иностранный дубляж и закадровый перевод.



Согласно принятым летом поправкам, кинотеатрам, телеканалам и другим поставщикам медиаконтента запрещено использовать озвучку или дубляж с иностранного языка на другой иностранный язык.-0-