Крупнейшие медиакомпании Эстонии просят отменить запрет на дубляж контента на русский язык

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Крупнейшие эстонские медиакомпании направили официальное обращение властям с призывом пересмотреть принятые летом поправки к закону о языке. Они просят отменить запрет на перевод и дубляж иностранных фильмов и телепередач на иностранные языки, прежде всего, на русский, пишут эстонские СМИ.
В письме, направленном министру образования Кристине Каллас, руководители СМИ отмечают, что действующий запрет не приносит желаемого результата: поправка к закону не способствует защите эстонского языка, она негативно сказывается на едином информационном пространстве Эстонии, доступности медиаконтента, а также создает серьезные экономические риски и угрозы для национальной безопасности.
Авторы обращения считают, что запрет иностранной озвучки не означает автоматического перехода зрителей на контент с субтитрами. В качестве примера они приводят опыт телеканала ETV+: по данным СМИ, отсутствие закадрового перевода и дубляжа привело к снижению аудитории некоторых иностранных сериалов более чем на 50%. При этом, согласно приведенным в обращении данным, 63% зрителей ETV+ старше 65 лет, еще 28% находятся в возрасте от 50 до 64 лет.
Руководители СМИ опасаются, что часть русскоязычной аудитории в результате может уйти с легальных эстонских медиаплатформ к другим источникам, в том числе к пиратскому контенту. Они предупреждают о возможном сокращении доходов от рекламы и подписок, рабочих мест и налоговых поступлений в Эстонии и считают, что новые требования могут привести к закрытию отдельных каналов или переносу деятельности в другие страны.
Авторы письма предлагают совместно подготовить новую формулировку соответствующей статьи закона о языке, которая позволила бы вернуть медиасервисам возможность использовать иностранный дубляж и закадровый перевод.
Согласно принятым летом поправкам, кинотеатрам, телеканалам и другим поставщикам медиаконтента запрещено использовать озвучку или дубляж с иностранного языка на другой иностранный язык.-0-
В мире
29 сентября 2026, 10:47
Крупнейшие медиакомпании Эстонии просят отменить запрет на дубляж контента на русский язык
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