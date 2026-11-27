



Глава Centrica Крис О’Ши предупредил сотрудников и профсоюзы о начале подготовки к остановке работы объекта. Содержание Rough приносит компании убытки, поэтому для продолжения эксплуатации и модернизации (стоимостью около 2 млрд фунтов стерлингов, или $2,6 млрд, включая будущий переход на хранение водорода) оператор запрашивал у правительства механизм гарантированной доходности. Фактически он финансировался бы за счет сборов в счетах потребителей.





Британские власти пока не приняли положительного решения по субсидированию проекта. Кроме того, правительство отклонило временное предложение компании использовать Rough в качестве краткосрочного стратегического резерва газа.





На хранилище Rough, находящееся в 18 милях от побережья Йоркшира, приходится около половины всех мощностей по хранению газа в Великобритании.





Объект в южной части Северного моря открылся как газохранилище в 1985 году. В 2017 году его законсервировали, но осенью 2022-го частично возобновили работу на фоне энергетического кризиса. Текущая мощность хранилища составляет около 1,6 млрд куб.м газа.-0-

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Крупнейшее подземное газохранилище Великобритании Rough, расположенное в Северном море, может прекратить работу уже в апреле 2027 года, так как компания-оператор Centrica отказалась продлевать лицензию без финансовой поддержки государства. Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на внутреннее письмо компании.