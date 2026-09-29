29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Латвийский профсоюз работников здравоохранения и социального ухода Латвии провел крупную акцию протеста у здания правительства в Риге, сообщают латвийские СМИ.
Акция прошла под лозунгами "За жизнь - твою и мою!" и "Без медиков не будет Латвии".
"Система здравоохранения Латвии достигла критической точки. Права медицинских работников и безопасность пациентов находятся под серьезной угрозой из-за недостаточного финансирования отрасли", - заявили организаторы протеста.
"Лозунг "Без медиков не будет Латвии" - это не просто броская фраза. Это суровая реальность, с которой вскоре столкнется каждый из нас, если правительство не примет незамедлительных мер", - указала председатель профсоюза Лига Бариня.
Протестующие также призывают к отставке главы Минздрава.
Ранее Латвийский профсоюз работников здравоохранения и социального ухода сообщил, что вновь обратился в Министерство здравоохранения страны, чтобы привлечь внимание к проблемам недостаточной оплаты труда сотрудников, нехватки персонала и чрезмерной рабочей нагрузки. Профсоюз требует предусмотреть в государственном бюджете на следующий год повышение заработной платы всех медицинских работников как минимум на 30%.-0-
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29 сентября 2026, 22:41
Крупная акция протеста медиков прошла в Риге у здания правительства
Фото press.lv
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