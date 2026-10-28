Кругосветный круиз прервался из-за дорогого топлива, пассажиров высадили в Камбодже

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Компания Villa Vie Residences приостановила работу круизного лайнера Villa Vie Odyssey, совершающего кругосветное путешествие с 2024 года, из-за роста цен на топливо. Об этом сообщает The Independent.





Ежемесячные расходы на топливо в расчете на одну каюту, которые раньше в среднем составляли около $1,8 тыс., в некоторых районах Азии выросли до $6-8 тыс. Компания не смогла компенсировать дополнительные затраты.





В Villa Vie Residences заявили, что с начала конфликта вокруг Ирана пытались сократить расход топлива. Для этого лайнер снизил скорость и стал дольше оставаться в портах. Однако принятые меры не позволили компенсировать рост затрат. Компания намерена в течение ближайших 60 дней работать над реструктуризацией и привлечением дополнительного капитала, однако результат этих усилий не гарантирован.





Пассажиры судна были высажены на берег в Камбодже. Экипаж останется на борту для обслуживания лайнера и поддержания его основных систем. Компания координирует высадку пассажиров и подбирает варианты временного размещения. Пока неизвестно, когда путешествие может возобновиться и предусмотрены ли возвраты средств.





Villa Vie Odyssey предназначен для длительного проживания пассажиров и кругосветных путешествий. Лайнер отправился из Белфаста (Северная Ирландия) 3 октября 2024 года после четырехмесячной задержки из-за ремонтных работ. Программа круиза рассчитана примерно на 3,5 года и предусматривает посещение более 425 портов в 147 странах. По первоначальному плану путешествие должно было продолжаться как минимум до ноября 2027 года.





По данным The Independent, многие пассажиры продали свои дома, чтобы отправиться в длительное путешествие и жить на борту лайнера. Стоимость покупки каюты начиналась примерно от $119 тыс., дополнительно взималась ежемесячная плата за проживание.-0-