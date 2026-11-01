Криптобиржа Binance частично возобновила вывод средств после взлома

"Вывод (средств) снова возможен для ограниченного ряда сетей и активов", - говорится в публикации Binance в соцсети X.
Как уточняет платформа, восстановление возможностей вывода продолжается.Ранее основатель Binance Чанпэн Чжао сообщил, что площадка, по всей видимости, подверглась хакерской атаке, при этом средства пользователей находятся в безопасности. По предварительной оценке компании, инцидент затронул активы примерно на $6,3 млрд. Представитель Binance сообщал, что криптобиржа покроет все потери от взлома за счет собственных средств и резервного фонда защиты пользователей SAFU.-0-