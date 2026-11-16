Космический корабль Starship будет готов к полету через несколько недель, заявил Маск

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Космический корабль Starship, захват которого компания SpaceX впервые успешно провела 14 ноября, находится в отличном состоянии после испытательного пуска и будет готов отправиться в следующий полет уже через несколько недель. Об этом заявил основатель SpaceX Илон Маск, пишет ТАСС.



"Я проверил весь теплозащитный экран Starship, в целом он выглядит отлично. Двигатели также в великолепном состоянии. Корабль сможет полететь вновь уже через несколько недель после ремонта", - написал Илон Маск в Х.



Основатель SpaceX уточнил, что необходимо внедрить множество улучшений, чтобы ракета нового поколения смогла осуществлять полеты, как самолеты, без долгих перерывов между запусками.



Также Илон Маск раскрыл длину нового корабля Starship. "Starship V4 будет примерно 70 метров в длину, это увеличение приблизительно на 40%, что позволит загружать более чем на 60% больше топлива", - отметил он и добавил, что общее число двигателей возрастет до девяти. Кроме того, новая версия ускорителей будет выдавать больше тяги.



Компания SpaceX 14 ноября впервые смогла осуществить захват Starship по его возвращении на специальную платформу Mechazilla на базе Starbase в Техасе. Полет корабля до приземления продлился около 22,5 часа. "За это время космический корабль развернул 26 спутников Starlink версии V3 и сделал 14 витков вокруг планеты. Ранее SpaceX осуществляла контролируемый захват только первой ступени - ракеты-носителя Super Heavy, а сам корабль Starship приводнялся", - подчеркнули в ТАСС.



В перспективе SpaceX планирует использовать Starship для регулярного вывода на орбиту спутников Starlink. Также ракета рассматривается как основное транспортное средство для реализации лунных миссий NASA. Илон Маск ранее заявлял, что в будущем компания надеется проводить сотни или даже тысячи запусков Starship в год, что стало бы беспрецедентной интенсивностью для космической отрасли.-0-