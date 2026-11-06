Король Бельгии не принял отставку премьера, поручив продолжить поиск компромисса по бюджету

"Король решил отклонить отставку премьер-министра и попросил его немедленно возобновить бюджетные переговоры. Премьер-министр представит королю отчет по этому вопросу в понедельник", - говорится в заявлении.
Король также провел консультации с лидерами всех пяти партий правящей коалиции, которые заверили его, что намерены добиться компромисса по бюджету.
Премьер Бельгии 2 ноября подал королю Филиппу прошение об отставке из-за провала коалиционных переговоров о бюджете королевства. Партии не смогли договориться о мерах сокращения бюджетного дефицита. Разногласия касаются повышения налогов и сокращения государственных расходов на фоне растущего госдолга Бельгии, который в 2025 году достиг 735 млрд евро, или 110% ВВП.-0-