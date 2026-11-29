29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Немецкий оборонный концерн Rheinmetall приступил к разработке своей крылатой ракеты дальностью до 1,5 тыс. км, пишет РИА Новости со ссылкой на газету Handelsblatt.
Согласно информации издания, концерн стремится выйти на рынок бюджетных крылатых ракет. Сообщается, что изначально Rheinmetall рассчитывал наладить собственное ракетное производство, сотрудничая с нидерландской Destinus, однако вмешательство стартапа Helsing фактически заморозило переговоры двух компаний.
"Теперь Rheinmetall работает над собственной ракетой. Компания хочет понять, может ли она для разработки недорогих крылатых ракет использовать свое артиллерийское предприятие в Испании", - говорится в публикации.
По данным Handelsblatt, дальность ракеты составит от 500 км до 1,5 тыс. км. Глава Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что ракета будет испытана в 2027 году.
Источники в концерне сообщают, что у Rheinmetall не хватает опыта в разработке ракетных двигателей, поэтому их проектирование займет много времени.
Издание также отметило, что теперь Helsing планирует вместе с Destinus разработать ракету на основе семейства средств поражений Ruta. Заявленная дальность находится в пределах 2,3 тыс. км. Свои новые ракеты Helsing и Destinus намерены производить в Германии.-0-
В мире
29 ноября 2026, 23:46
Концерн Rheinmetall приступил к разработке своей крылатой ракеты
Фото AP Photo
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