Компании в Германии бьют тревогу из-за нехватки газа в преддверии зимы

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Германские компании бьют тревогу в связи с низким уровнем заполненности газохранилищ в преддверии зимы. Об этом сообщило издание Handelsblatt, информирует ТАСС.



В химическом концерне Covestro заявили, что "видят риски для газоснабжения в зимний период". В свою очередь оператор газопроводной сети компания Westnetz направила всем крупным клиентам письмо, в котором призвала актуализировать контактные данные, чтобы с ними можно было связаться в случае кризисной ситуации. Она также не исключила перебоев с газоснабжением. При этом годом ранее компания не рассылала подобных предостережений.



Об обеспокоенности многих фирм свидетельствует также увеличение с их стороны числа запросов в адвокатские бюро с просьбой подготовить обоснование необходимости получения газа на случай, если его не будет хватать для всех потребителей. Поясняется, что при дефиците топлива в первую очередь будут снабжать частные домохозяйства и социальные учреждения - больницы или дома для престарелых. Компании хотят заблаговременно обезопасить себя и аргументировать, почему они тоже срочно нуждаются в газе.



Дефицита уже сегодня опасаются городские коммунальные службы. Ассоциация операторов подземных хранилищ газа ранее предупреждала, что газохранилища в Германии могут полностью опустеть к началу февраля 2027 года, в случае холодной зимы.



Приближение отопительного сезона стремительно сокращает возможности для восстановления запасов газа в подземных хранилищах Европы, а его стоимость уже достигла периода энергокризиса конца 2022 года.-0-