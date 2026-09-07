Коммерческое судоходство в Ормузском проливе упало до минимума с мая

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Коммерческое судоходство в Ормузском проливе сократилось до минимальных показателей с мая текущего года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Reuters, цитирующее данные сервисов отслеживания судов.



"За последние 10 дней через Ормузский пролив в сутки проходило в среднем 10 судов с сырьем на борту - это самый низкий показатель с мая", - отметили в сообщении.



По информации сервиса Kpler, осуществляющего мониторинг судоходства, в пятницу через пролив проследовали 15 грузовых судов, в субботу их количество снизилось до 13, а в воскресенье трафик упал до 10 судов.



США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана. В июне Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий немедленное прекращение боевых действий на всех фронтах, в том числе в Ливане. Однако в ночь на 8 июля США возобновили масштабные удары по Ирану, обвинив его в нарушении условий достигнутых договоренностей в части, касающейся Ормузского пролива.-0-