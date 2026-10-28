Комиссия США по выборам приостановила работу сетевых сервисов из-за хакерской атаки

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Федеральная избирательная комиссия США приостановила работу сетевых сервисов, поскольку подверглась хакерской атаке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.



По его сведениям, "хакер попытался получить несанкционированный доступ к системам Федеральной избирательной комиссии США". В связи с этим были "временно отключены" ее сервисы, связанные с интернетом.



На сайте комиссии сообщается, что ее электронная система приема документов временно не работает. Уточняется, что специалисты "активно работают" над ее восстановлением.



В США 3 ноября пройдут промежуточные выборы в Конгресс. На них будет переизбираться треть Сената и вся Палата представителей Конгресса. Обе палаты находятся в настоящее время под контролем Республиканской партии.-0-