28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Федеральная избирательная комиссия США приостановила работу сетевых сервисов, поскольку подверглась хакерской атаке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.
По его сведениям, "хакер попытался получить несанкционированный доступ к системам Федеральной избирательной комиссии США". В связи с этим были "временно отключены" ее сервисы, связанные с интернетом.
На сайте комиссии сообщается, что ее электронная система приема документов временно не работает. Уточняется, что специалисты "активно работают" над ее восстановлением.
В США 3 ноября пройдут промежуточные выборы в Конгресс. На них будет переизбираться треть Сената и вся Палата представителей Конгресса. Обе палаты находятся в настоящее время под контролем Республиканской партии.-0-
В мире
28 октября 2026, 00:14
Комиссия США по выборам приостановила работу сетевых сервисов из-за хакерской атаки
Фото Pexels
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