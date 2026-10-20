Комендантский час ввели в ряде районов Парижа из-за угрозы беспорядков





"Прошлой ночью после введения комендантского часа в некоторых районах столицы по распоряжению начальника полиции общественный порядок был восстановлен. Эта мера действует и сегодня и будет действовать столько, сколько это необходимо", - говорится в сообщении префектуры.





По данным телеканала BFMTV, комендантский час будет действовать с 23.00 и продлится до 06.00 21 октября.





Ранее премьер-министр Франции Себастьен Лекорню заявил, что считает успешным опыт введения комендантского часа в отдельных коммунах страны для борьбы с беспорядками и намерен продолжить эту практику. О планах ввести или продлить комендантский час уже заявили администрации ряда других городов республики, в том числе Марселя и Бордо.





В выходные дни во Франции прошли массовые демонстрации против роста цен на топливо и снижения покупательной способности населения. По оценке организаторов, в акциях участвовали 800 тыс. человек, хотя МВД насчитало 550 тыс. В ряде городов выступления переросли в беспорядки и столкновения с полицией. Как сообщил министр юстиции Жеральд Дарманен, 17 октября были ограблены примерно 3 тыс. магазинов, задержаны свыше 2,5 тыс. человек.-0-

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Префектура полиции Парижа вновь ввела комендантский час в ряде районов французской столицы после массовых беспорядков в минувшие выходные, сообщает ТАСС.