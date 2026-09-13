Колоссальный ущерб экономике Германии прогнозируют из-за маловодья на Рейне 

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Торгово-промышленная палата федеральной земли Рейнланд-Пфальц заявила, что продолжительное маловодье на Рейне обременяет экономику ФРГ и может в текущем году нанести значительный ущерб народному хозяйству. Об этом сообщает ТАСС.



Представитель по вопросам транспортной политики Торгово-промышленной палаты Рейнланд-Пфальца Николь Рабольд отметила, что "ситуация действительно критическая". Ее мнение процитировало агентство DPA. По данным спикера, если уровень воды у города Кауб в Рейнланд-Пфальце опустится ниже 40 см, экономически целесообразное внутреннее судоходство станет невозможным.



По словам эксперта, пока нельзя спрогнозировать суммы ущерба для экономики в этом году. Она напомнила, что в засушливом 2018 году последствия исчислялись серьезным финансовым значением - около 2,4 млрд евро. За прошедшие годы были внесены инвестиции и оптимизирована логистика. "Превысит ли ущерб показатели 2018 года, покажет время", - отметила Рабольд, предположив, что урон для народного хозяйства "будет колоссальным".



С учетом климатических изменений не исключено, что маловодные годы будут повторяться чаще. По мнению специалиста, принятие одной меры проблему не решит, однако углубление дна Рейна могло бы помочь. При этом важно инвестировать больше средств в водные пути.



Как разъяснила спикер, глубина судового хода (фарватера) имеет решающее значение для судоходства. После дождей уровень воды на гидропосту в Каубе в последнее время несколько поднялся, однако затем вновь опустился ниже исторического минимума, зафиксированного в 2018 году. Минувшим летом показатели опускались до однозначных чисел. Это привело к тому, что грузовое судоходство на Рейне резко сократилось.-0-