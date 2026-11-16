Коллективный иск против Booking подали более 18 тыс. европейских отелей

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 18 тыс. европейских отелей подали коллективный иск против компании Booking и требуют компенсации в размере нескольких миллиардов евро за ограничение конкуренции. Об этом пишет издание Bild.



В окружной суд Амстердама поступила последняя часть коллективного иска против платформы онлайн-бронирования Booking, к которому в общей сложности присоединились 18 135 европейских отелей.



На протяжении десятилетий Booking запрещал гостиницам предлагать на собственных сайтах более низкие цены, чем на платформе. В 2024 году Суд Европейского союза признал такие ограничения противоречащими законодательству ЕС о конкуренции. Владельцы гостиниц утверждают, что из-за этих условий они понесли значительные финансовые потери.-0-