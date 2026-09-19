КНР раскритиковала новый закон США об усилении санкций против РФ

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Китай выступил против нового закона США, ужесточающего санкции в отношении РФ и расширяющего меры в отношении Ирана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на китайскую газету Global Times.





По ее информации, в субботу представитель Министерства коммерции КНР заявил, что Китай "последовательно выступает против так называемых вторичных санкций и односторонних санкций в том случае, если они не были одобрены ООН и не имеют оснований в международном праве".





Представитель Минкоммерции подчеркнул, что КНР будет внимательно следить за дальнейшими действиями американской стороны и оставляет за собой право принять все необходимые меры для защиты своего национального суверенитета и интересов развития Китая. Он также отметил, что Пекин призывает поддерживать стабильность экономических и торговых отношений посредством диалога и консультаций.





18 сентября президент США Дональд Трамп подписал законопроект, "предусматривающий введение и расширение санкций, пошлин и запретов в отношении России, а также продлевающий действующие санкции против Ирана".-0-