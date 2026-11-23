23 ноября, Казань /БЕЛТА - ТАСС/. Министерство образования КНР предложило совместно с Россией создать Альянс инженерной подготовки БРИКС. Об этом сообщил министр образования Китайской Народной Республики Хуай Цзиньпэн в видеообращении к участникам пленарного заседания Форума технических университетов России и Китая в Казани.



"Мы надеемся совместно создать Альянс инженерной подготовки БРИКС, укрепить координацию многосторонних механизмов и поделиться передовыми концепциями, стандартами и моделями инженерного образования со всем миром", - отметил Хуай Цзиньпэн.



Он также сказал, что Китай и РФ должны совместно исследовать новые пути инженерного образования с использованием искусственного интеллекта (ИИ). Это, по его мнению, необходимо для ускорения глубокой интеграции интеллектуальных технологий и инженерного образования.



Цзиньпэн предложил создать новую модель подготовки выдающихся инженерных кадров и совместно работать над созданием открытой и инклюзивной сети сотрудничества в инженерном образовании.-0-