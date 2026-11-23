23 ноября, Казань /БЕЛТА - ТАСС/. Министерство образования КНР предложило совместно с Россией создать Альянс инженерной подготовки БРИКС. Об этом сообщил министр образования Китайской Народной Республики Хуай Цзиньпэн в видеообращении к участникам пленарного заседания Форума технических университетов России и Китая в Казани.
"Мы надеемся совместно создать Альянс инженерной подготовки БРИКС, укрепить координацию многосторонних механизмов и поделиться передовыми концепциями, стандартами и моделями инженерного образования со всем миром", - отметил Хуай Цзиньпэн.
Он также сказал, что Китай и РФ должны совместно исследовать новые пути инженерного образования с использованием искусственного интеллекта (ИИ). Это, по его мнению, необходимо для ускорения глубокой интеграции интеллектуальных технологий и инженерного образования.
Цзиньпэн предложил создать новую модель подготовки выдающихся инженерных кадров и совместно работать над созданием открытой и инклюзивной сети сотрудничества в инженерном образовании.-0-
В мире
23 ноября 2026, 13:46
КНР предложила создать Альянс инженерной подготовки стран БРИКС
Фото из архива
Новости рубрики В мире
Главное
Топ-новости
Машиностроение, кинематограф, туризм. Губернатор Омской области о развитии сотрудничества с Беларусью
Наряды из цветов и листьев и конкурс на эрудицию. В системе Минлесхоза выберут "Красу лесного хозяйства"
С нами интереснее