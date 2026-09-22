22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главное управление ракетостроения КНДР успешно провело испытания новейшей в стране системы вооружения. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
За испытаниями, состоявшимися 20 сентября, наблюдал лидер страны Ким Чен Ын. "Это демонстрация несомненно сверхсовременного технического потенциала в области обороны и заметное обновление вооруженных сил", - цитирует его ЦТАК.
Подробности о типе вооружения и его характеристиках не раскрываются. Подчеркивается, что проверка новой боевой системы не оказала негативного воздействия на безопасность соседних государств.-0-
В мире
22 сентября 2026, 10:09
КНДР провела успешное испытание новейшей системы вооружения
Фото ЦТАК
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