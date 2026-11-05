КНДР провела испытания новейшего комплекса ПВО

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главное управление ракетостроения КНДР провело испытательный запуск новейшего комплекса ПВО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).





Запуск состоялся 4 ноября. В результате испытаний, как сообщает ЦТАК, были подтверждены технические характеристики и надежность новых материалов летательного аппарата, интеллектуализированного способа многократного комбинированного управления, способности комплекса ПВО к опознанию и отождествлению целей, аппарата обработки разведывательной информации. Также отмечается, что в тот же день состоялись показательные учения огневого подразделения части стратегических крылатых ракет большой дальности восточного региона.





"Данные испытания и учения проведены в рамках обязательной деятельности оборонной и военной области всех инстанций, нацеленной на техническое обновление боевых систем и повышение боевой доверительности и стратегического вооружения", - указывается в сообщении ЦТАК.-0-