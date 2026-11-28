28 ноября, Пекин /БЕЛТА - СИНЬХУА/. Китайское деловое сообщество призвало Соединенные Штаты отказаться от введения дополнительных таможенных пошлин в отношении КНР и 13 других экономик на основании итогов расследования, связанного с так называемым "структурным избытком производственных мощностей" в секторах обрабатывающей промышленности. Об этом сообщили в Китайском комитете содействия развитию международной торговли.



На днях Управление торгового представителя США (USTR) объявило о результатах расследования по статье 301 Закона США о торговле 1974 года и предложило в соответствии с ней ввести дополнительные пошлины в отношении 14 экономик, включая Китай.



"Китайское деловое сообщество выражает решительное несогласие с этим ", - заявил представитель Китайского комитета содействия развитию международной торговли. Он также добавил, что торгово-промышленные круги считают утверждения о так называемом "структурном избытке производственных мощностей" не соответствующими объективной реальности и выступают против того, чтобы американская сторона использовала их в качестве предлога для вмешательства в нормальные торгово-экономические отношения между КНР и США.-0-