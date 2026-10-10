Китайская армия готова содействовать развитию отношений с армией США - Минобороны КНР





Такое заявление было сделано в ответ на запрос СМИ о соответствующих соображениях относительно дальнейшего взаимодействия между вооруженными силами Китая и США.





"Мы будем продвигать стабильное, здоровое и устойчивое развитие отношений между вооруженными силами двух стран", - сказал Чэнь Си. Он добавил, что обе стороны должны привнести позитивную энергию и придать новый импульс формированию конструктивных китайско-американских отношений стратегической стабильности на основе уважения, справедливости и равенства.





Таким образом официальный представитель Министерства обороны КНР Чэнь Си прокомментировал слова председателя КНР Си Цзиньпина во время недавнего государственного визита в США. Китайский лидер тогда заявил, что вооруженным силам двух государств следует поддерживать постоянный диалог и совершенствовать коммуникацию.-0-

10 октября, Пекин /БЕЛТА - СИНЬХУА/. Китайская армия готова работать с американской стороной для усиления контактов, расширения взаимодействия и надлежащего регулирования разногласий. Об этом заявил официальный представитель Министерства обороны КНР Чэнь Си.