Китай запустит инициативу по увеличению занятости на фоне развития ИИ-сектора





Выступая на пресс-конференции, Ли Чжун заявил, что Китай будет активно решать проблемы, связанные с влиянием ИИ и других новых технологий на рынок труда, содействуя развитию технологий в позитивном и благотворном направлении и обеспечивая качественную занятость.





Адаптация к изменениям, обусловленным развитием ИИ, становится все более важной частью политики страны в сфере занятости. В ряде официальных документов, опубликованных в этом году, изложены меры по использованию технологических достижений при одновременной поддержке занятости.





В отчете о работе правительства, содержащем план работы на 2026 год, четко указана необходимость совершенствования мер по содействию занятости и предпринимательству за счет лучшей адаптации к развитию технологий ИИ.





В рассчитанном на 15-ю пятилетку плане действий по реализации стратегии приоритета занятости специально предусмотрено содействие трудоустройству в условиях развития ИИ в качестве одной из ключевых задач. В нем содержится призыв к созданию рабочих мест за счет применения ИИ и раскрытия потенциала занятости в традиционных отраслях с использованием данных технологий.





Искусственный интеллект уже преобразует экономику Китая и трансформирует его рынок труда, при этом растет спрос на работников, обладающих специальными техническими навыками.





По данным Maimai, платформы для налаживания деловых контактов и найма персонала, с января по июль этого года количество новых вакансий, связанных с ИИ, в сфере "новой экономики" на платформе взлетело на 789,47% в годовом исчислении. Онлайн-рекрутинговая платформа Zhaopin также сообщила в своем отчете, что особенно высоким был спрос на инженеров в области ИИ, в том числе работающих в автомобилестроении и сфере интеллектуального вождения.





Масштабы ключевых отраслей в сфере ИИ в Китае превысили 1,2 трлн юаней (около $178,23 млрд), а число соответствующих предприятий составило более 6200. Уровень проникновения ИИ в ключевые отрасли в целом превышает 80%.





Помимо искусственного интеллекта, Китай также стремится создать возможности для трудоустройства посредством развития нарождающихся отраслей и индустрий будущего.





В период 14-й пятилетки (2021-2025 годы) в Китае появилось в общей сложности 72 новых профессии, включая инструкторов по искусственному интеллекту и менеджеров по управлению выбросами углерода, которые были включены в официальную систему классификации профессий страны. С начала 2026 года в стране появилось еще 11 новых профессий.





Несмотря на изменения, вызванные техническим прогрессом, общая ситуация с занятостью в Китае остается стабильной.-0-

10 октября, Пекин /БЕЛТА - СИНЬХУА/. Китай запустит инициативу по содействию занятости с учетом развития искусственного интеллекта в рамках новейших усилий Китая по адаптации рабочей силы к стремительным технологическим изменениям, объявил замминистра людских ресурсов и социального обеспечения КНР Ли Чжун.