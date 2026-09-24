Китай и США смогут найти правильный путь взаимодействия в новую эпоху - Си Цзиньпин

24 сентября, Вашингтон /БЕЛТА - СИНЬХУА/. Председатель КНР Си Цзиньпин выразил уверенность в том, что Китай и США как две крупные страны смогут найти правильный путь взаимодействия в новую эпоху. Об этом китайский лидер заявил в письменной речи по прибытии в США с государственным визитом

Си Цзиньпин обратил внимание, что 2026 год является решающим для развития Китая и США. Во время визита президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа в Китай в мае стороны договорились выстраивать отношения конструктивной стратегической стабильности между двумя странами, что стало ориентиром для дальнейшего развития двусторонних связей, добавил китайский лидер.Китай и США должны действовать в одном направлении, содействовать укреплению стабильных отношений, в основе которых лежат сотрудничество, умеренная конкуренция, управляемые разногласия и стремление к миру, подчеркнул Си Цзиньпин.Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в США 23 сентября с государственным визитом по приглашению американской стороны. Президент США Дональд Трамп лично встретил его у трапа самолета на военной базе Эндрюс под Вашингтоном, что является редким жестом с его стороны. Они пожали друг другу руки и побеседовали несколько минут. Государственный визит председателя КНР в США пройдет по 25 сентября.-0-