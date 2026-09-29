29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Китайское океанское буровое судно "Мэнсян" (Mengxiang, "Мечта") установило национальный рекорд в глубоководном бурении, достигнув глубины примерно в 5 тыс. м. В результате были успешно получены образцы базальта из бассейна в Южно-Китайском море, сообщает Синьхуа со ссылкой на Министерство природных ресурсов КНР.
По данным ведомства, это свидетельствует о том, что Китай вышел на передовые позиции в мире по возможностям глубоководного бурения.
Во время экспедиции с помощью буровой установки собственной разработки был извлечен образец базальта длиной 4,27 м, что позволило Китаю стать третьей страной вслед за США и Японией, которой удалось получить образцы твердых пород из глубоководного океанического бассейна, используя буровые суда.
Сунь Чжэнь, научный сотрудник Управления морских геологических исследований города Гуанчжоу, сообщила, что исследовательская группа провела длительную и высокоинтенсивную операцию с использованием бортовых глубоководных дистанционно управляемых аппаратов (ДУА). Два ДУА проработали в общей сложности более 358 часов на глубине 4 тыс. м, при этом одна непрерывная операция длилась до 103 часов, достигнув передового международного уровня.-0-
В мире
29 сентября 2026, 00:59
Китай достиг отметки почти в 5 тыс. метров в глубоководном бурении
Фото Синьхуа
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