Ким Чен Ын поручил ускорить строительство новой военно-морской базы КНДР

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новая военно-морская база на восточном побережье КНДР должна быть построена в сроки, установленные руководством страны. Такое требование выдвинул лидер КНДР Ким Чен Ын во время посещения строительной площадки 11 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи.



"Строительство современной военно-морской базы является важнейшим проектом, непосредственно связанным с обеспечением безопасности государства и защитой морского суверенитета, поэтому оно должно быть безусловно завершено в сроки, установленные Центральным комитетом партии, и с соблюдением требуемых стандартов качества", - привело агентство слова Ким Чен Ына.



Лидер КНДР поручил обеспечить современное оснащение базы, расширить ее возможности и укрепить оборонительные сооружения. Для ускорения строительства он распорядился увеличить численность рабочих и усилить руководство проектом. Он также отметил необходимость скорейшего создания современного военно-морского комплекса, который станет центром управления, боевой подготовки и развития военно-морских сил страны. По его оценке, реализация проекта позволит укрепить инфраструктуру ВМС КНДР.



Местоположение базы, сроки завершения ее строительства и технические характеристики не уточняются.-0-