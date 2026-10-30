



"Потому что Европа по-прежнему поддерживает. Одни бы вряд ли они на это решились", - сказал представитель Кремля в комментарии журналисту "Вестей" Павлу Зарубину.





Ушаков также сказал, что Киев игнорирует настойчивые требования лидера США Дональда Трампа прекратить удары по российским НПЗ.





Он выразил мнение, что трехсторонние переговоры России, Украины и США имеют решающее значение для того, что происходит в эти годы. "Мы планируем именно при посредничестве США проводить трехсторонние переговоры с украинцами, которые имеют, в общем-то, решающее значение для всего, что происходит в эти дни, в эти годы", - подчеркнул Ушаков.





Кроме того, помощник президента России сообщил, что слышал ремарки Владимира Зеленского относительно готовности обсуждать территориальный вопрос.-0-

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Украинская сторона не решилась бы на удары по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) в одиночку, эти действия обусловлены поддержкой Европы. Об этом заявил помощник президента РФ по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков, сообщает ТАСС.