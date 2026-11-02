Кибератаки на холодильные системы в магазинах затронули уже семь стран Европы

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. О кибератаках на холодильные системы в магазинах сообщили уже семь европейских стран. Об этом пишет The Guardian.



Произошедший в ночь на 2 ноября инцидент затронул супермаркеты в Бельгии, Люксембурге, Швеции, Финляндии, Ирландии, Нидерландах и Эстонии.



Сети супермаркетов этих стран сообщили о резком и несанкционированном повышении температуры в холодильных и морозильных камерах десятков магазинов. Во всех случаях дистанционно была установлена плюсовая температура, в результате чего хранившиеся продукты испортились. Ряд магазинов сообщили, что температура в морозильных камерах к утру достигала 50-55 градусов.



В результате пришлось выбросить огромное количество свежего мяса, молочных продуктов и замороженных товаров. Убытки отдельных супермаркетов составили от десятков тысяч до более 130 тыс. евро. Ни одна хакерская группировка пока не взяла на себя ответственность за произошедшее.



Аналогичная кибератака произошла 12 октября во Франции. Тогда нарушители смогли нагреть холодильники и морозильные камеры в сотнях магазинах различных торговых сетей по всей стране.-0-