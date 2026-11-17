Взлому подверглись сайты американских телеканалов Fox News и CNN, банка HSBC, бюро кредитной истории Equifax, шведской мебельной компании IKEA, французской авиакомпании Air France-KLM и платформы для видеозвонков Zoom. Были затронуты стриминговые и гэмблинговые платформы, а также ресурсы, связанные с торговлей криптовалютой.
Через сервис на сайты внедрили вредоносный JavaScript-код. Он позволял злоумышленникам похищать данные платежных карт и файлы cookie браузеров. Кроме того, код подменял адреса криптовалютных кошельков на адреса, контролируемые хакерами.
На устройствах Apple вредоносный код также загружал программы Coruna и DarkSword, предназначенные для взлома устройств. Специалисты подтвердили случаи кражи криптовалюты в результате этой атаки.-0-